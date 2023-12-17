Администрация президента США Джо Байдена готова инициировать нанесение ударов по Йемену в ответ на военную активность хуситского движения «Ансар Аллах» в регионе, сообщило Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Согласно данным издания, поводом для разработки военных планов стала серия запусков ракет и дронов по направлению к израильскому порту Эйлат. В США считают, что эта тенденция угрожает международным перевозчикам и их судам.

Politico уточняет, что акции против хуситов может предпринять авианосец USS Dwight D. Eisenhower вместе с кораблями поддержки. Группа совсем недавно, по распоряжению командования ВС США, была переброшена в район Аденского залива.

Источники Politico утверждают, что командирам на местах уже дали разрешение нанести удар по позициям йеменских повстанцев в случае, если те предпримут новые меры в ответ на израильское вторжение в сектор Газа.

Как сообщал ранее TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента США, что его страна может в одностороннем порядке прибегнуть к «военному варианту» на территории Йемена в том случае, если хуситское движение «Ансар Аллах» продолжит проецировать угрозу на город Эйлат и международные морские пути. О реакции американской стороны тогда ничего не сообщалось.