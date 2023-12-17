ПОЛИТИКА
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Глава МИД Турции призвал США использовать свое влияние на Израиль
В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Белый дом использовать свое влияние на Израиль для прекращения кровопролитных атак на сектор Газа.
Глава МИД Турции призвал США использовать свое влияние на Израиль
Глава МИД Турции Хакан Фидан / Photo: Reuters
17 декабря 2023 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал администрацию президента Джо Байдена использовать все рычаги политического влияния на правительство Биньямина Нетаньяху для того, чтобы остановить израильское вторжение в сектор Газа. Переговоры, как сообщил дипломатический источник, состоялись по инициативе американской стороны.

Турецкий министр подчеркнул, что после установления полного прекращения огня Израиль должен сесть за стол переговоров, чтобы запустить политический процесс, направленный на достижение справедливого и постоянного мира, основанного на решении о двух государствах.

Отдельно участники телефонных переговоров обсудили перспективы членства Швеции в НАТО, а также вопросы с распространением американских истребителей четвертого поколения F-16 и сотрудничеством в сфере оборонной промышленности.

Во время дискуссии о кровопролитном натиске израильской армии на сектор Газа глава МИД Турции обратил внимание на то, что ситуация в Газе и на Западном берегу реки Иордан деградирует. Среди мирного населения растет число жертв.

Как сообщал ранее TRT на русском, с начала израильской агрессии более 19 тыс. человек были убиты в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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