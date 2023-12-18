Израиль стремится полностью уничтожить систему здравоохранения в секторе Газа, продолжая наносить удары по медицинским учреждениям. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

По его словам, целью израильской армии после штурма медицинского комплекса «Аш-Шифа» на севере сектора Газа стала больница «Насер», расположенная на юге анклава.

«Нанесение ударов по медицинскому комплексу «Насер» является частью политики оккупации с целью ликвидации учреждений здравоохранения, что приведет к разрушению системы здравоохранения в южной части сектора Газа», — сказал он.

Согласно данным палестинских СМИ, в результате обстрела в ночь на воскресенье родильного отделения медицинского комплекса «Насер» погиб один ребенок и еще три человека получили ранения.

Как писал TRT на русском, улицы в секторе Газа превратились в кладбища, местные жители, потерявшие своих родственников в результате израильских атак, вынуждены хоронить тела близких в братских могилах. Согласно данным Европейско-Средиземноморской обсерватории по правам человека, из-за постоянных атак, перекрытия дорог, разрушения инфраструктуры им не удается добраться до кладбищ.