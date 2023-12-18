Министерство транспорта, промышленности и торговли Иордании опровергло сообщения о начале функционирования наземного маршрута в Израиль через ОАЭ, Саудовскую Аравию и иорданскую территорию.

Согласно заявлению ведомства, которое приводит иорданское информационное агентство Петра, информация об «альтернативном сухопутном маршруте» для доставки грузов в Израиль из Красного моря через порты Дубая является «абсолютно ложной».

Источники издания в правительстве заявили, что «эти утверждения опровергаются и представляют собой публикации, призванные сбить с толку твердую позицию Иордании относительно того, что происходит в секторе Газа в свете жестокой израильской агрессии».

Ранее израильский сайт Walla сообщил об успешном запуске в тестовом режиме эксплуатации наземного транспортного маршрута в из Персидского залива в Израиль через ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Логистический мост должен стать альтернативой Суэцкому каналу, поскольку йеменские повстанцы-хуситы запретили проход всех судов, следующих в Израиль.

Согласно информации в израильских медиа, первые десять грузовиков успешно проделали путь из Персидского залива в Израиль по новому коридору.

Израильские СМИ утверждают, что новый сухопутный коридор одобрен правительством еврейского государство. При этом ожидается, что он позволит на 80% сократить время доставки грузов по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Грузовики преодолели расстояние от Персидского залива до Израиля всего за два дня и несколько часов.