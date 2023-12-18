Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что планирует провести «крупнейшую депортацию в американской истории», в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Во время предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире политик заявил, что «‎‎нелегальные иммигранты отравляют кровь нашей страны». Трамп выступил с критикой действующего законодательство и заявил о рекордном числе мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США.

На аналогичном мероприятии в Неваде экс-президент повторил свое обещание быть жестким в отношении иммиграции, но в еще более жесткой формулировке.

«Учитывая беспрецедентные миллионы нелегальных иммигрантов, вторгшихся в нашу страну при [президенте Джо] Байдене, вполне логично, что, когда я буду переизбран, мы начнем — и у нас нет выбора — крупнейшую операцию по депортации в американской истории», — пообещал Трамп.

«В свой первый день в Белом доме я откажусь от политики открытых границ администрации Байдена и прибегну к закону о враждебных иностранцах, чтобы выдворить всех известных или подозреваемых членов банд, торговцев наркотиками или членов картелей из США», — уточнил политик.

В 2017 году Трамп подписал указ, который заблокировал въезд в Штаты для граждан ряда мусульманских стран, включая Иран, Ливию, Сомали, Судан, Сирию и Йемен. Закон сократил количество одобренных заявок на убежище в США до 50 тыс. в год, приостановил въезд сирийских беженцев на неопределенный срок.