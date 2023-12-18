Лидеры стран ЕС ищут способы, чтобы не дать властям Венгрии заблокировать европейскую поддержку Киева. На саммите Евросоюза 13 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал четырехлетний план ЕС о финансировании Украины на €50 млрд.

Брюссель может рассмотреть вопрос о лишении представителя Венгрии права голоса на общеевропейском саммите, чтобы финализировать соглашение о выделении помощи Украине.

ЕС может применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года. Она позволяет лишить государство-члена блока права голоса в связи с нарушением законодательства союза. Однако любая другая страна в ЕС может заблокировать это решение.

Тем не менее, некоторые представители Евросоюза отнеслись настороженно к идее лишить права голоса Венгрию. Поскольку это может породить инцидент, когда страну, не согласную с общим курсом, пытаются заставить замолчать.

Потому европейские лидеры намерены побудить Орбана поменять мнение по поводу выделения средств Украине.

За день до встречи лидеров в Брюсселе Еврокомиссия согласилась передать Венгрии замороженные средства в размере €10 млрд — их заморозили в 2021 году, утверждая, что Будапешт не проводит судебные реформы. Теперь же, по словам еврочиновников, Венгрия провела реформы, укрепляющие независимость судебной системы. Потому и разблокировали часть финансового пакета.

Орбан неоднократно заявлял, что его противодействие помощи Украине не связано с финансированием Венгрии со стороны ЕС. Но 14 декабря премьер уточнил: Евросоюз должен выплатить Будапешту €20 млрд из оставшихся заблокированных средств.

Если это не сработает, 26 стран объединения могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и «‎станет лишь временным решением»‎, отмечает Financial Times.

«‎Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами»‎, — заявил один из собеседников газеты.

Орбан, выступая 15 декабря, подчеркнул: у Будапешта еще есть 75 возможностей заблокировать процесс вступления Украины в союз, поскольку каждый этап требует единогласного одобрения членов ЕС. Ситуация еще больше усложняется тем, что в июле 2024 года Венгрия примет на себя шестимесячное ротационное председательство в Евросоюзе.