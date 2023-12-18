По данным гуманитарных агентств ООН, с 7 октября израильская армия уничтожила или серьезно повредила 342 школьных здания в Газе. Это около 70% всех образовательных учреждений эксклава. 70 поврежденных школ — объекты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Причем по меньшей мере 56 из них служили приютами для временно перемещенных лиц.

БАПОР уточняет: с начала израильской военной операции в Газе в школах агентства ООН были убиты по меньшей мере 288 беженцев, не менее 998 человек получили ранения.

За два месяца конфликта по меньшей мере 200 учителей были убиты и более 500 получили ранения. Выжившие разбросаны — более 80% населения были вынуждены покинуть свои дома — и не в состоянии работать или учиться.

15 декабря израильская армия нанесла авиаудар по школе в Хан-Юнусе, в которой размещались беженцы. В результате атаки погибли 12 человек, ранены десятки.

Интенсивные бомбардировки и жесткая израильская блокада привели к тому, что гражданская жизнь в Газе превратилась в ежедневную борьбу за выживание. Сектор образования стал одной из первых жертв.

«В настоящее время в секторе Газа абсолютно не осталось функционирующих школ или школьного образования», — констатировал Джонатан Крик, представитель ЮНИСЕФ в Иерусалиме. — «До эскалации боевых действий в секторе Газа насчитывалось около 625 тыс. учеников [школьного возраста], и никто из них сейчас не посещает школы. Уровень насилия и продолжающихся боевых действий, интенсивные бомбардировки не позволяют продолжать учебу».

Более 7700 детей были убиты в результате израильского военного вторжения в Газу, тысячи получили ранения.

Пройдет много недель, а скорее даже месяцев, прежде чем дети в секторе Газа снова начнут учиться, констатирует БАПОР. Для выживших этот пробел в процессе обучения бросает длинную тень на их будущее, усугубляя наследие травм и потерь от этой войны.

Перспектив открытия школ в ближайшее время нет, уточняют в ЮНИСЕФ. Израильские авиаудары продолжаются с такой интенсивностью, которая не пощадила ни одну школу или университет в Газе.

«Я очень люблю своих учеников и постоянно думаю о них. Раньше их самым большим желанием было получить высший балл на экзаменах. Теперь они думают о том, как пережить смерть и перемещение», — заявила Суха Муса, которая работала учителем математики в школе для мальчиков Аль-Зайтун на западе эксклава.

Педагоги и группы помощи в Газе предупреждают: даже если будет согласовано долгосрочное прекращение огня, возвращение к нормальной жизни в секторе займет много времени, поскольку ущерб от израильских ударов катастрофический.

«Когда мы говорим об образовании, мы говорим о системе, как и о здравоохранении», — отметил представитель ЮНИСЕФ. — «Невозможно, чтобы эти системы были восстановлены без долгосрочного гуманитарного прекращения огня. Это очень важно для того, чтобы иметь возможность помочь детям должным образом и в масштабе».