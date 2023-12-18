По меньшей мере 60% автомобильных заправочных станций (АЗС) в Иране оказались выведены из строя в результате сбоя в работе топливных карт. С таким заявлением выступил заместитель министра нефти исламской республики Джалил Салари.

«60% заправочных станций столкнулись с проблемами при считывании топливных карт. Осуществляется постепенный переход на ручной режим продажи топлива, мы решаем этот вопрос», — цитирует его агентство ИРНА.

Позже министр нефти Ирана Джавад Оуджи подтвердил, что причиной сбоя стала масштабная кибератака. Он пообещал решить вопрос в течение нескольких часов, отметив, что Иран уже имеет опыт устранения подобных проблем.

26 октября 2021 года в Иране произошел похожий сбой в работе АЗС. Тогда в течение нескольких часов сисетема льготной продажи бензина была выведена из строя по всей стране. Позже газета «Нью-Йорк таймс» подтвердила, что та кибератака на систему заправок в Иране была организована Израилем.