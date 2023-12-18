Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Венгрию для участия в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Венгрия.

В ходе встречи турецкий лидер и венгерский премьер обменялись подарками. В частности, Виктор Орбан получил ключи от электрокара турецкого производства Togg, а Эрдогану подарили коня по кличке Аристократ.

«Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ — жеребец породы нониус конного завода Мезёхедьеш», — написал Орбан в соцсети Facebook.

В рамках визита будут рассмотрены все аспекты турецко-венгерских отношений, а также обсуждены шаги для углубления сотрудничества между странами во многих сферах. Также состоится открытие «Года культуры Турции и Венгрии 2024», объявленного по случаю 100-летия отношений между двумя государствами.

По итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил автомобиль турецкого производства Togg черного цвета президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Кроме того, ключи от машины получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президенты Туркменистана и Узбекистана Сердар Бердымухмедов и Шавкат Мирзиёев.