Боррель: целями израильских военных в секторе Газа становятся мирные жители
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Боррель: целями израильских военных в секторе Газа становятся мирные жителиПо словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, весь мир стал свидетелем ужасающего отсутствия различий в целях израильских атак в секторе Газа
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель / Others
18 декабря 2023 г.

«Слишком много мирных жителей было убито в Газе, на что, в частности, указали министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, — написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. — Безусловно, мы являемся свидетелями ужасающего отсутствия различий в военной операции Израиля в Газе».

Он подчеркнул, что израильская армия атаковала церковь Святого Семейства и монастырь милосердия, лагеря и приюты для беженцев также регулярно подвергаются нападениям.

«Верующие, трое израильских заложников и сотни других гражданских лиц погибли во время последних военных операций. Это должно прекратиться — срочно необходима гуманитарная пауза», — призвал Боррель.

Ранее он сравнивал разрушения в секторе Газа с ситуацией в Германии после Второй мировой войны. «Разрушения зданий в Газе... сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии во время Второй мировой войны», — сказал Боррель после встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза.

По его словам, жертвы среди мирных жителей составляют «от 60 до 70% от общего числа смертей». Кроме того, около 85% гражданских лиц в Газе вынужденно покинули свои дома и стали беженцами.

Как ранее писал TRT на русском, армия Израиля разрушила более 60% жилых домов и зданий в секторе Газа. «Наш народ сталкивается с настоящей и все более ухудшающейся гуманитарной катастрофой из-за разрушения оккупационной армией более 60% зданий и жилых домов в секторе Газа», — указано в заявлении пресс-службы правительства палестинского анклава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us