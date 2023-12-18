«Слишком много мирных жителей было убито в Газе, на что, в частности, указали министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, — написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. — Безусловно, мы являемся свидетелями ужасающего отсутствия различий в военной операции Израиля в Газе».

Он подчеркнул, что израильская армия атаковала церковь Святого Семейства и монастырь милосердия, лагеря и приюты для беженцев также регулярно подвергаются нападениям.

«Верующие, трое израильских заложников и сотни других гражданских лиц погибли во время последних военных операций. Это должно прекратиться — срочно необходима гуманитарная пауза», — призвал Боррель.

Ранее он сравнивал разрушения в секторе Газа с ситуацией в Германии после Второй мировой войны. «Разрушения зданий в Газе... сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии во время Второй мировой войны», — сказал Боррель после встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза.

По его словам, жертвы среди мирных жителей составляют «от 60 до 70% от общего числа смертей». Кроме того, около 85% гражданских лиц в Газе вынужденно покинули свои дома и стали беженцами.

Как ранее писал TRT на русском, армия Израиля разрушила более 60% жилых домов и зданий в секторе Газа. «Наш народ сталкивается с настоящей и все более ухудшающейся гуманитарной катастрофой из-за разрушения оккупационной армией более 60% зданий и жилых домов в секторе Газа», — указано в заявлении пресс-службы правительства палестинского анклава.