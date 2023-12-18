Владимир Путин подал в ЦИК заявку для выдвижения в президенты

Президент России Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации его в качестве кандидата в президенты. В случае победы на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года, Путин возглавит страну в 5 раз. Конституция России не позволяет занимать пост президента больше двух раз, но из-за внесенных в 2020 году поправок предыдущие четыре срока Путина «обнулились». #Россия #Москва #Путин #выборы #президент #кандидат #ЦИК