Эрдоган: мы подняли наши отношения с Венгрией до уровня расширенного стратегического партнерства

По итогам 11 месяцев этого года объем нашей торговли с Венгрией превысил прошлогодний и приблизился к 4 миллиардам долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште. #Турция #Венгрия #Будапешт #Эрдоган #президент #Орбан #премьер