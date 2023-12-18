ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: мы подняли наши отношения с Венгрией до уровня расширенного стратегического партнерства
По итогам 11 месяцев этого года объем нашей торговли с Венгрией превысил прошлогодний и приблизился к 4 миллиардам долларов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште. #Турция #Венгрия #Будапешт #Эрдоган #президент #Орбан #премьер
Эрдоган: мы подняли наши отношения с Венгрией до уровня расширенного стратегического партнерства / Others
18 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us