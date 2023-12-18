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За последние несколько часов Израиль убил 151 палестинца
С начала боевых действий в секторе Газа убиты 19 453 человека, 52 286 палестинцев получили ранения
За последние несколько часов Израиль убил 151 палестинца
Сектор Газа / Others
18 декабря 2023 г.

«За последние часы в больницы поступил 151 мученик и 313 раненых. Наиболее заметными были массовые убийства, совершенные оккупационными силами в Джебалии, и большое число жертв все еще находятся под завалами и на дорогах», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения сектора Газа.

Израильская армия планомерно уничтожает медицинскую инфраструктуру на севере сектора Газа, чтобы лишить местных жителей возможности получить помощь, сообщает ведомство. Эти действия являются «казнью» около 800 тысяч человек, которые проживают на этих территориях.

«Сотни тысяч раненых, беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями в северной части Газы остались без медицинского обслуживания», — говорится в заявлении.

Именно международное молчание о преступлениях израильских оккупационных сил дает Тель-Авиву «зеленый свет» на кровопролитие и в южной части региона, указано в сообщении: «Об этом свидетельствует нанесение ударов по медицинскому комплексу «Насер» в Хан-Юнисе».

Израильская агрессия против системы здравоохранения уже привела к гибели 310 медицинских работников и уничтожению 102 машин скорой помощи. В ведомстве утверждают, что в одной из больниц израильские военные удерживают 93 медицинских работников.

«Мы призываем все страны и международные учреждения создать полевые госпитали на севере Газы для спасения раненых и больных», — говорится в заявлении Минздрава Газы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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