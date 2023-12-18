Одними из главных нововведений стали ограничения против алмазной отрасли. С 1 января 2024 года запрещается импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.

Косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, в том числе ювелирных изделий российского происхождения, будет поэтапно вводиться с 1 марта, окончательно импорт будет запрещен к 1 сентября 2024 года.

«Запрет на российские алмазы является частью усилий «Большой семерки» по разработке скоординированного на международном уровне запрета на алмазы, цель которого — лишить Россию этого важного источника дохода», — говорится в сообщении.

Евросоюз также ввел дополнительные ограничения на импорт изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, а также фольгу и трубы. Кроме того, под экспортные ограничения попали химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, станки и детали машин.

Также прописаны исключения из ограничений на импорт предметов, касающихся личного использования. «Чтобы облегчить въезд для граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования», — сообщили в Брюсселе.