ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Кровавая баня»: в ООН описали происходящее в больнице на севере Газы
С 7 октября израильские военные в секторе Газа убили 19 453 человек, более 52 000 палестинцев получили ранения
«Кровавая баня»: в ООН описали происходящее в больнице на севере Газы
Сектор Газа / Others
18 декабря 2023 г.

В субботу на север сектора Газа были доставлены медикаменты примерно для 500 человек, рассказал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Безусловно, этой помощи не может быть достаточно.

«Больница "Аль-Шифа" способна предоставлять очень ограниченные медицинские услуги. Команда ООН отмечала, что новые пациенты прибывают каждую минуту и описывают отделение неотложной помощи больницы, где находятся сотни раненых, как кровавую баню», — сказал Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

По его словам, ООН продолжает отправлять гуманитарную помощь, в том числе через открытый недавно КПП «Керем-Шалом», но пока продолжаются военные действия, распределение этой помощи затруднительно.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал кризис в секторе Газа «худшим на свете», поскольку люди не имеют возможности бежать оттуда.

«Ни одна семья не может планировать свое будущее... Я вижу эти вещи по всему миру, но это за пределами моего воображения. И будет еще хуже», — заявил он.

Как писал TRT на русском, израильская армия планомерно уничтожает медицинскую инфраструктуру на севере сектора Газа, чтобы лишить местных жителей возможности получить помощь. Эти действия являются «казнью» около 800 тысяч человек, которые проживают на этих территориях, сообщает министерство здравоохранения Газы.

«Сотни тысяч раненых, беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями в северной части Газы остались без медицинского обслуживания», — говорится в заявлении ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us