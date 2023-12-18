В субботу на север сектора Газа были доставлены медикаменты примерно для 500 человек, рассказал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Безусловно, этой помощи не может быть достаточно.

«Больница "Аль-Шифа" способна предоставлять очень ограниченные медицинские услуги. Команда ООН отмечала, что новые пациенты прибывают каждую минуту и описывают отделение неотложной помощи больницы, где находятся сотни раненых, как кровавую баню», — сказал Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

По его словам, ООН продолжает отправлять гуманитарную помощь, в том числе через открытый недавно КПП «Керем-Шалом», но пока продолжаются военные действия, распределение этой помощи затруднительно.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал кризис в секторе Газа «худшим на свете», поскольку люди не имеют возможности бежать оттуда.

«Ни одна семья не может планировать свое будущее... Я вижу эти вещи по всему миру, но это за пределами моего воображения. И будет еще хуже», — заявил он.

Как писал TRT на русском, израильская армия планомерно уничтожает медицинскую инфраструктуру на севере сектора Газа, чтобы лишить местных жителей возможности получить помощь. Эти действия являются «казнью» около 800 тысяч человек, которые проживают на этих территориях, сообщает министерство здравоохранения Газы.

«Сотни тысяч раненых, беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями в северной части Газы остались без медицинского обслуживания», — говорится в заявлении ведомства.