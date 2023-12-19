Активисты и борцы за права беженцев собрались возле Министерства внутренних дел в Лондоне на крупную акцию протеста под лозунгом «Остановим ненависть», сообщает агентство Анадолу.

Организаторы выступили против британской миграционной политики. Участники напомнили о барже «Бибби Стокгольм», которая была назначена правительством для размещения мигрантов. Актуальность проблеме добавила недавняя смерть просителя убежища в Великобритании, который находился на борту этой баржи.

Протестующие выступили с общим призывом к более сострадательному и инклюзивному подходу к беженцам и мигрантам.

«Мы не собираемся позволять этому правительству запугивать нас или заставлять нас молчать. Мы не перестанем кричать изо всех сил, что людей, ищущих безопасности, следует встречать с состраданием и достоинством», — заявила Шарлотта Хан, руководитель проекта Care4Calais.

По ее словам, ​​​​​​«весь нынешний год был полон все более жестокими политическими решениями правительства».

«Честно говоря, трудно не чувствовать себя раздавленным всем этим. Это еще один год, в котором мы все же проиграли. А на прошлой неделе мы потеряли драгоценного друга на “Бибби Стокгольм”, потому что правительство полностью игнорирует ценность человеческой жизни», — добавила Хан.