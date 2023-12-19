Активисты и борцы за права беженцев собрались возле Министерства внутренних дел в Лондоне на крупную акцию протеста под лозунгом «Остановим ненависть», сообщает агентство Анадолу.
Организаторы выступили против британской миграционной политики. Участники напомнили о барже «Бибби Стокгольм», которая была назначена правительством для размещения мигрантов. Актуальность проблеме добавила недавняя смерть просителя убежища в Великобритании, который находился на борту этой баржи.
Протестующие выступили с общим призывом к более сострадательному и инклюзивному подходу к беженцам и мигрантам.
«Мы не собираемся позволять этому правительству запугивать нас или заставлять нас молчать. Мы не перестанем кричать изо всех сил, что людей, ищущих безопасности, следует встречать с состраданием и достоинством», — заявила Шарлотта Хан, руководитель проекта Care4Calais.
По ее словам, «весь нынешний год был полон все более жестокими политическими решениями правительства».
«Честно говоря, трудно не чувствовать себя раздавленным всем этим. Это еще один год, в котором мы все же проиграли. А на прошлой неделе мы потеряли драгоценного друга на “Бибби Стокгольм”, потому что правительство полностью игнорирует ценность человеческой жизни», — добавила Хан.