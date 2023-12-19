Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского паспорта гражданам Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Теперь им не нужно предоставлять доказательства, что с момента получения ВНЖ они постоянно жили в стране на протяжении пяти лет, а также они освобождены от экзамена на знание истории России и основ государственности. Кроме того, гражданам Беларуси не придется подтверждать знания русского языка, для молдаван и казахстанцев это требование сохраняется.

Ранее Путин заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать. Однако он уточнил, что российский паспорт выдается в соответствии с определенными правилами.

После начала войны в Украине российские власти несколько раз вносили некоторые поблажки в законодательство о получении гражданства. Весной Путин подписал указ, который позволяет иностранцам, заключившим контракты на прохождение военной службы в РФ, получать гражданство в упрощенном порядке.

С другой стороны, и лишиться российского паспорта стало проще. Например, потерять приобретенное гражданство можно за дискредитацию армии и «фейки» о ней, а также за участие в нежелательных организациях.

По данным МВД, всего с января по июнь текущего года гражданство РФ получили 204 988 иностранцев, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года. С января по октябрь число принятых в российское гражданство сократилось на 46%, до 317 тысяч.