ПОЛИТИКА
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Последствия мощных ливней в Южной Индии
Беспрецедентные ливни парализовали жизнь на юге Индии. Несколько сотен пассажиров оказались заблокированными в поезде в штате Тамилнад. Дожди продолжаются третьи сутки. В некоторых районах штата нет электричества и интернета, затоплены дороги. По официальным данным, только в Тутикорине выпало 600 мм осадков всего за 15 часов, в соседних округах — от 260 до 173 мм. #trtнарусском #индия #ливень #дождь #наводнение #тамилнад #осадки #шторм #наводнениевиндии #trtrussian
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19 декабря 2023 г.
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