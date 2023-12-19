Раненых палестинцев доставили военными самолетами на лечение в Анкару

102 палестинца из Газы в сопровождении своих близких доставлены военными самолетами в Анкару для прохождения лечения 18 декабря. По последним данным, Израиль с 7 октября применил для атак по Газе бомбы общим весом 53 тонны. В результате авиаударов полностью вышли из строя 22 больницы и 53 медицинских центра, погибли по меньшей мере 300 медработников. #trtнарусском #палестина #эвакуация #турция #анкара #лечение #палестинцы #газа #секторгаза #израиль #авиаудар #атакаизраиля #trtrussian