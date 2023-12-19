19 декабря 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Лидеры Турции и Венгрии обменялись подарками
Реджеп Тайип Эрдоган подарил Виктору Орбану электромобиль Togg с номерным знаком «HU TR-100». В свою очередь, премьер-министр Венгрии преподнес президенту Турции коня старейшей венгерской породы. Визит Эрдогана в Венгрию приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. #trtнарусском #турция #венгрия #подарок #президент #лидер #эрдоган #электромобиль #конь #визит #политика #дипломатия #trtrussian
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