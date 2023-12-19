Как изменится Египет после переизбрания ас-Сиси?

В Египте подвели итоги президентских выборов. Как и ожидалось, победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси с результатом 89.6 % голосов. Он останется у власти еще на шесть лет. Ас-Сиси придется в первую очередь разобраться с тяжелым экономическим кризисом в стране. Еще одна проблема – ситуация вокруг сектора Газа, откуда Египту, возможно, придется принять беженцев. #trtнарусском #египет #выборы #сиси #переизбрание #президент #власть #кризис #беженцы #trtrussian