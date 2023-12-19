Израильская армия дважды за сутки нанесла удар по больнице в Хан-Юнусе, заполненной детьми, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

«За последние 24 часа израильская армия нанесла удар по крупнейшей больнице сектора Газа на юге в Хан-Юнусе. Дважды. Эта больница заполнена одинокими детьми и женщинами с детьми», — сказал он.

«Сектор Газа по-прежнему остается самым опасным местом в мире для детей, и ситуация с каждым днем ухудшается», — добавил представитель ЮНИСЕФ.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.