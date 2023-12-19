ПОЛИТИКА
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Болгарские депутаты устроили потасовку в парламенте
Депутаты Национального собрания Болгарии устроили потасовку во время голосования за досрочное ограничение операций с российской нефтью. Пророссийски настроенные парламентарии пытались помешать голосованию, блокируя трибуну. Несмотря на сопротивление, парламент ввел запрет на экспорт продуктов из российской нефти для НПЗ “Лукойл Нефтохим” в Бургасе с 1 января, а с 1 марта ему будет запрещено перерабатывать российскую нефть. #trtнарусском #болгария #депутаты #потасовка #парламент #драка #голосование #нефль #россия #лукойл #запрет #российскаянефть #trtrussian
юьюбьбюь / Others
19 декабря 2023 г.
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