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Центр ООН по борьбе с изменением климата заработает в Стамбуле к 2025 году
Центр будет осуществлять национальные и региональные проекты по уменьшению последствий изменения климата в Средиземноморье и обеспечению адаптации региона к климатическим сдвигам
Центр ООН по борьбе с изменением климата заработает в Стамбуле к 2025 году
Фото: AA / Others
19 декабря 2023 г.

Региональный центр по противодействию изменению климата будет создан в турецком Стамбуле под эгидой ООН, сообщает агентство Анадолу.

Отмечается, что он будет осуществлять национальные и региональные проекты, связанные с уменьшением последствий изменения климата в Средиземноморье и обеспечением региональной адаптации к климатическим сдвигам. При этом средства на его работу будут выделяться ООН и Европейским Союзом.

Идея создания центра в Турции впервые прозвучала на 22-й встрече Договаривающихся сторон Барселонской конвенции (COP22), которая прошла в турецкой Анталье в 2021 году с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган.

На 23-й COP23 в Словении в текущем году было единогласно принято решение об учреждении центра. Как сообщает агентство, его создание будет завершено в течение двух лет, и центр будет открыт на 24-й встрече COP 24, которая состоится в декабре 2025 года.

Стамбул не первый раз за последнее время оказывается в центре мировых экологических инициатив. Как писал TRT на русском, 1 ноября в Стамбуле прошло первое очное заседание Консультативного совета ООН по безотходному производству под председательством Эмине Эрдоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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