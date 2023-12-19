В Киркуке жители голосуют впервые за 18 лет

В иракском городе Киркук впервые за 18 лет проходят выборы в местные органы власти. Причем, наибольшую активность в них проявили туркмены. Они приняли участие в голосовании полным списком. Последний раз жители Киркука приходили на избирательные участки в 2005 году. Тогда завершить выборы не получилось из-за внутренних конфликтов и политических разногласий. #trtнарусском #киркук #выборы #ирак #туркманы #туркоманы #голосование #туркмены #конфликт #политика #власть #trtrussian