19 декабря 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Киркуке жители голосуют впервые за 18 лет
В иракском городе Киркук впервые за 18 лет проходят выборы в местные органы власти. Причем, наибольшую активность в них проявили туркмены. Они приняли участие в голосовании полным списком. Последний раз жители Киркука приходили на избирательные участки в 2005 году. Тогда завершить выборы не получилось из-за внутренних конфликтов и политических разногласий. #trtнарусском #киркук #выборы #ирак #туркманы #туркоманы #голосование #туркмены #конфликт #политика #власть #trtrussian
,.m,m,. / Others
Истории