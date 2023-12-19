ПОЛИТИКА
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В Киркуке жители голосуют впервые за 18 лет
В иракском городе Киркук впервые за 18 лет проходят выборы в местные органы власти. Причем, наибольшую активность в них проявили туркмены. Они приняли участие в голосовании полным списком. Последний раз жители Киркука приходили на избирательные участки в 2005 году. Тогда завершить выборы не получилось из-за внутренних конфликтов и политических разногласий. #trtнарусском #киркук #выборы #ирак #туркманы #туркоманы #голосование #туркмены #конфликт #политика #власть #trtrussian
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19 декабря 2023 г.
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