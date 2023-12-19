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Системы ПВО Израиля оказались уязвимы перед палестинскими дронами
Системы противовоздушной обороны Израиля показали свою уязвимость перед беспилотниками палестинского сопротивления, фиксируют западные СМИ. Техника, которая может относительно противостоять дронам, еще не поступила на вооружение ЦАХАЛ
Системы ПВО Израиля оказались уязвимы перед палестинскими дронами
Позиции "Железного купола". / Photo: Reuters
19 декабря 2023 г.

Дроны, которыми палестинское сопротивление обороняется от кровопролитного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа, представляют серьезную угрозу для израильских систем противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, после 7 октября израильские профильные структуры были вынуждены признать слабость своей техники в операциях по перехвату множественных малых и маневренных целей. Единственная система, которая считается способной противостоять палестинским беспилотникам, пока не была принята на вооружение ЦАХАЛ.

Эта техника должна была пройти финальные этапы тестирования в октябре этого года, но разработчики не успели сделать все в срок. Элементы этой израильской системы ПВО, которая рассчитана на обнаружение и подавление дронов, израильтяне теперь вынуждены размещать на боевых машинах, вдоль границы с сектором Газа и рядом с объектами стратегической инфраструктуры.

Вместе с тем Bloomberg обращает внимание на то, что израильские предприниматели из-за дефицита необходимой техники у армии приступили к запуску стартапов, которые должны помочь в закрытии брешей в противовоздушной обороне. Один из подобных проектов предполагает новую концепцию систем оповещения, которые дадут возможность использовать камеры и динамики мобильных телефонов для сканирования воздушного пространства в поиске дронов.

Ранее шиитское движение «Хезболла» сообщало, что его бойцам в ходе двух военных операций удалось поразить пусковые установки системы «Железный купол», которые находились неподалеку от границы с Ливаном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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