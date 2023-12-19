Дроны, которыми палестинское сопротивление обороняется от кровопролитного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа, представляют серьезную угрозу для израильских систем противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, после 7 октября израильские профильные структуры были вынуждены признать слабость своей техники в операциях по перехвату множественных малых и маневренных целей. Единственная система, которая считается способной противостоять палестинским беспилотникам, пока не была принята на вооружение ЦАХАЛ.

Эта техника должна была пройти финальные этапы тестирования в октябре этого года, но разработчики не успели сделать все в срок. Элементы этой израильской системы ПВО, которая рассчитана на обнаружение и подавление дронов, израильтяне теперь вынуждены размещать на боевых машинах, вдоль границы с сектором Газа и рядом с объектами стратегической инфраструктуры.

Вместе с тем Bloomberg обращает внимание на то, что израильские предприниматели из-за дефицита необходимой техники у армии приступили к запуску стартапов, которые должны помочь в закрытии брешей в противовоздушной обороне. Один из подобных проектов предполагает новую концепцию систем оповещения, которые дадут возможность использовать камеры и динамики мобильных телефонов для сканирования воздушного пространства в поиске дронов.

Ранее шиитское движение «Хезболла» сообщало, что его бойцам в ходе двух военных операций удалось поразить пусковые установки системы «Железный купол», которые находились неподалеку от границы с Ливаном.