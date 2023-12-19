Жители Газы, уцелевшие после 10 недель неизбирательных израильских авиаударов, рискуют умереть от болезней. По данным Минздрава сектора, в палестинском эксклаве растет число стафилококковых инфекций, ветряной оспы, сыпи, инфекций мочевыводящих путей, менингита, эпидемического паротита, чесотки, кори и пищевых отравлений.

ВОЗ особенно обеспокоена случаями кровавой диареи, желтухи и респираторных инфекций. В Газе зафиксирована вспышка 14 заболеваний с «эпидемическим потенциалом».

«Ожидается, что ситуация будет ухудшаться с приближением зимней погоды», — говорится в заявлении всемирной организации.

За два месяца вторжения в Газу Израиль убил более 19 тыс. мирных жителей, ранены более 50 тыс. Часть трупов остается под завалами, что повышает риски возникновения инфекций, в частности, холеры. Проблемой также стало отсутствие доступа к чистой питьевой воде: Израиль с 8 октября полностью отрезал Газу от внешнего мира и запретил поставки воды, продовольствия, электричества и топлива в сектор.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в этом месяце «потребности в области здравоохранения [в Газе] резко возросли, а возможности системы здравоохранения сократились до одной трети от того, что было».

По данным организации, две трети центров первичной медико-санитарной помощи в секторе закрыты. 11 из 36 больниц Газы функционируют лишь частично, остальные — повреждены или разрушены. Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сохранило контроль лишь за девятью из 28 своих клиник первичной медико-санитарной помощи.

Почти 85% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, и около 1,3 млн человек живут в приютах, где в среднем имеется один туалет на каждые 220 человек и один душ на каждые 4500 человек. Это также повышает риск вспышки инфекций.

Особую обеспокоенность у ВОЗ вызывают вспышки заболеваний в Рафахе на границе с Египтом — в городе укрывается почти половина из 2,2 млн жителей эксклава. Они ютятся в домах, школах, лагерях и на улицах. Армия Израиля ранее выпустила рекомендации, где советовала палестинцам отправиться в южный город ради их безопасности. Однако это не мешает Израилю бомбить и Рафах.

Особенно сильно пострадали дети. По данным ВОЗ, число случаев диареи у детей возросло на 66% с 29 ноября по 10 декабря, а среди остального населения число случаев увеличилось на 55%.

Еще до войны потребности в медицинском обслуживании в секторе Газа были острыми. Многие жители Газы уже страдали от сложных проблем со здоровьем. Больницы страдали от частых отключений электроэнергии и нехватки лекарств. Жители Газы с тяжелыми заболеваниями должны были получать труднодоступные израильские разрешения на выезд из эксклава для лечения.