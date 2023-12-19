За период с января по ноябрь темпы роста ВВП составили 4,9% — это в полтора раза выше показателей прошлого года, когда рост составил 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.

Там уточнили: экономика республики успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. ВВП на душу населения за 11 месяцев вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс.

Особенно отличилась отрасль машиностроения: темпы роста за период с января по ноябрь составили 26,8%, особенно в секторах автомобилестроения (41%) и выпуска электрооборудования (32%).

«‎‎В нынешнем году была продолжена реализация масштабных реформ, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Предвыборной программе и посланиях народу Казахстана. Вступили в силу новые законодательные нормы, стартовала работа по ряду крупных государственных инициатив, включая нацпроекты «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также республика продолжила реализацию антикризисных мер — это «позволило снизить высокое давление внешних шоков и заложить основу для экономического развития на предстоящий период‎»‎, уточнили в аппарате премьера.

Инфляция в годовом выражении в стране замедлилась до 10,3% в ноябре — это значительно меньше, чем 20,3% в декабре 2022 года.