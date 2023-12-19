Узбекистан переходит от мажоритарной к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе в республике. Соответствующий конституционный закон подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.

Закон был принят Законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана 31 октября, Сенат одобрил документ 24 ноября. Теперь закон подписал президент, он опубликован в государственных изданиях страны и считается вступившим в силу.

По этому закону, выборы в Законодательную палату республики проводят на основе смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы. В стране будут созданы одномандатные и единый избирательные округа. Из 150 членов нижней палаты 75 будут избираться от одномандатных округов по мажоритарной избирательной системе. Остальные 75 депутатов — от единого округа на основе голосов, отданных политическим партиям по пропорциональной избирательной системе (партийному списку).

Верхней палаты парламента, где представлены 100 депутатов, нововведения не коснулись.

«Принятие данного Конституционного закона служит дальнейшему расширению роли политических партий в деятельности парламента и местных представительных органов, созданию правовой основы для внедрения мажоритарно-пропорциональной избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты», — сообщили в сенате Узбекистана агентству «Интерфакс».

Ранее в Узбекистане использовалась мажоритарная избирательная система: избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. Кандидаты на выборы должны были представлять действующие в стране партии.