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Израиль требует от США одобрить «буферную зону» в Ливане
Власти Израиля сообщили Пентагону о намерении создать «буферную зону» в южной части Ливана и отодвинуть позиции «Хезболлы» на 10 км. От американской стороны правительство Нетаньяху ждет безусловного одобрения этой экспансии
Израиль требует от США одобрить «буферную зону» в Ливане
Обмен ударами на границе с Ливаном. / Photo: Reuters
19 декабря 2023 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его министр обороны Йоав Галант заявили главе Пентагона Ллойду Остину во время его визита на Ближний Восток, что в южной части Ливана необходимо создать «буферную зону», якобы чтобы предотвратить трансграничные обстрелы израильских населенных пунктов. Об этом сообщили источники Axios. От Вашингтона правительство Израиля добивается одобрения этой экспансионистской инициативы.

Согласно сведениям Axios, речь идет о бессрочном установлении оккупационной зоны на территории Ливана глубиной около 10 км. Причем Нетаньяху недвусмысленно дал американскому гостю понять, что не намерен ждать. Глава правительства рассчитывает на отведение сил «Хезболлы» от границы в течение нескольких недель.

Остин в ответ на это требование заявил, что израильской стороне необходимо оставить время для дипломатических усилий и не предпринимать никаких эскалационных шагов. Источники Axios утверждают, что США опасаются превращения столкновений на границе с Ливаном в полномасштабный конфликт, который, по их оценкам, окажется не менее тяжелым, чем израильское вторжение в сектор Газа.

Администрация президента Джо Байдена настаивает, чтобы Израиль снизил интенсивность ракетных нападений и авиаударов по сектору Газа.

Как сообщал ранее TRT на русском, официальные лица администрации президента США опасаются, что та поддержка, которую Белый дом оказывает Израилю на фоне кровопролитного вторжения в сектор Газа, обернувшегося гуманитарной катастрофой, может негативно сказаться на репутации Байдена как внутри страны, так и за рубежом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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