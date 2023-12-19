США несут историческую ответственность за урегулирование ситуации в Палестине и прекращение атак Израиля на сектор Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам по возвращении из Венгрии.

«Я считаю, что США несут историческую ответственность в этом плане. Эта ответственность заключается в том, чтобы отговорить Израиль от совершаемых им злодеяний и остановить бойню в секторе Газа», — цитирует агентство Анадолу президента Турции. Политик отметил, что в разговоре с американским президентом Джо Байденом напомнил ему об ответственности Вашингтона за происходящее на Ближнем Востоке.

«Однако до сих пор США только поощряли Израиль, не говоря уже о том, чтобы [пытаться] остановить его. Израиль, получающий поддержку США, не признает ни международного права, ни прав человека. Он действует по принципу „США все равно за меня и заступятся при любых обстоятельствах“», — добавил он.

Также Эрдоган подчеркнул, что для палестинским организациям Фатх и ХАМАС крайне важно мирно сосуществовать. «Не существует ситуации, чтобы Фатх и ХАМАС не смогли бы встретиться. Они ведут переговоры, и вполне возможно, что эти переговоры будут продолжаться», — добавил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции обратил внимание на рост мировой солидарности в отношении Палестины. «Число стран, поддержавших резолюцию о прекращении огня на Генассамблее ООН, увеличилось со 121 до 153. Теперь с этими 153 голосами “за” израильско-палестинский процесс будет развиваться совсем по-другому. Я также считаю важным, что Конгресс США отклонил резолюцию о помощи Израилю», — сказал он.

F-16 и НАТО

По словам президента Турции, Анкара ожидает от США взаимности в вопросе продажи американских истребителей F-16 в ответ на одобрение Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

«Считаю, что положительные сдвиги, которых мы ожидаем как в вопросе F-16 от США, так и в вопросе выполнения Канадой своих обещаний, ускорят позитивное отношение нашего парламента к этому вопросу, — подчеркнул турецкий лидер.

«С другой стороны, есть обещания, данные нам Швецией [на саммите НАТО] в Вильнюсе. Мы ожидаем, что они будут выполнены, мы внимательно следим за развитием событий», — добавил Эрдоган.

Он также заявил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. «В ближайшее время мы встретимся с президентом России Владимиром Путиным и предложим сделать так, чтобы зерновой коридор [снова] заработал. Я надеюсь, что мы получим от него положительный ответ и продолжим эту работу», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.