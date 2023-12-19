Власти Франции на уровне Евросоюза примут меры против «ряда экстремистски настроенных» еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, проинформировала министр иностранных дел европейской страны Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Она отметила важность разрешения палестинского вопроса на основе принципа «двух государств», а также обратила внимание на насильственные действия поселенцев.

«Я сама была свидетельницей насилия со стороны некоторых экстремистски настроенных израильских поселенцев на Западном берегу. Это вызывает сожаление, а кроме того, это неприемлемо», –– заявила глава дипломатического ведомства.

Она выразила надежду на то, что Израиль примет меры в сложившейся ситуации и остановит поселенческие беспорядки.

Требования к Израилю

В недавнем интервью каналу France Info Колонна заявила, что правительству Нетаньяху надо изменить свои подходы. Это сдвиг в позиции Парижа.

«У нас есть разногласия с Израилем относительно того, как применять его право на самооборону, защиту своего населения и борьбу с терроризмом. Как и у большинства наших европейских и американских партнеров, у нас есть очень четкое послание для еврейского государства: вести операции иначе», –– обратила внимание министр.

По словам главы МИД, израильская армия «должна проводить точечные операции, принимая меры предосторожности для защиты гражданского населения Палестины».

«Систематические бомбардировки представляют собой слишком большую опасность для населения, –– отметила Колонна. –– Необходимо как можно скорее доставить больший объем помощи гражданскому населению. Мы должны требовать от Израиля открыть новые коридоры для доставки этой помощи и позволить распределить ее по всему сектору Газа, особенно на севере».