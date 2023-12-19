В Исландии два дня наблюдают за извержением вулкана

В Исландии началось извержение вулкана Рейкьянес. Из близлежащего города эвакуировали около 4 тыс. человек. Извержение началось в понедельник на одноимённом полуострове. По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы, а на вулкане образовалась трещина длиной более 3,5 километров. #Исландия #Рейкьянес #вулкан #извержение #лава #магма