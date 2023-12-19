ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Исландии два дня наблюдают за извержением вулкана
В Исландии началось извержение вулкана Рейкьянес. Из близлежащего города эвакуировали около 4 тыс. человек. Извержение началось в понедельник на одноимённом полуострове. По данным Метеорологического бюро Исландии, каждую секунду выплёскивается до двухсот тысяч литров магмы, а на вулкане образовалась трещина длиной более 3,5 километров. #Исландия #Рейкьянес #вулкан #извержение #лава #магма
В Рафахе похоронили убитого Израилем палестинского журналиста / Others
19 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us