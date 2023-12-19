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Зеленский выразил уверенность в надежности американской помощи
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что администрация президента США Джо Байдена не предаст Киев и выполнит все договоренности о предоставлении ему помощи
Зеленский выразил уверенность в надежности американской помощи
Владимир Зеленский. / Photo: AA
19 декабря 2023 г.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США не предадут его страну и реализуют достигнутые соглашения о финансовой помощи.

«Что касается финансовой помощи, мы над этим очень усердно работаем. Я уверен, что США нас не предадут, и что то, о чем мы договорились, США выполнят полностью», — заявил Зеленский во время своей пресс-конференции.

Отдельно украинский лидер выразил уверенность, что Евросоюз в скором времени также выделит средства для оказания помощи Киеву. По его оценкам, если не удастся согласовать передачу 50 млрд евро, «найдутся другие механизмы» каналов поддержки.

Зеленский отметил важность мероприятий, связанных с укреплением потенциала противовоздушной обороны Украины, и заявил, что зимний сезон станет проверкой на прочность.

«Мы становимся сильнее и могущественнее, –– заявил Зеленский. –– Несколько новых систем Patriot будут находиться в Украине для защиты нашей страны зимой. Это очень важный результат».

Он отметил, что России «не удалось» добиться каких-либо результатов на линии фронта в течение этого года.

«О поражениях говорить нечего, –– заявил Зеленский, –– Наши бойцы великолепны, наш народ великолепен».

Вместе с тем Зеленский отверг возможность перестановок внутри своей команды, заявив, что это только ослабит его страну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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