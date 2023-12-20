Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана большинством голосов принял закон об изменении государственного флага — отныне лучи солнца на рисунке госсимвола будут не волнообразными, а прямыми. За принятие законопроекта проголосовали 59 депутатов, против — пять, сообщает пресс-служба парламента республики.

Утвержденный в 1992 году флаг Кыргызстана представляет собой красное полотно с солнечным диском в центре. У солнца 40 лучей, которые обозначают объединение древних племен. Внутри светила изображен тундук — конструкция сферической формы, световое окно традиционной кыргызской юрты «боз-үй»‎.

В конце сентября спикер парламента страны Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов внесли на обсуждение проект изменения флага Кыргызстана. Законодатели отметили, что нынешний рисунок солнца вызывает «дилемму» — некоторые интерпретируют изображение на флаге ‎как цветок подсолнуха или оборку юрты. Потому депутаты предложили изменить форму лучей солнца — чтобы они стали прямыми, а не волнообразными.

Кроме того, вместо трех прутьев тундука политики предложили изобразить на флаге четыре. По словам историков, которых цитировал спикер Шакиев, «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».

Президент республики Садыр Жапаров поддержал изменение флага. В октябре политик заявил, что жители и гости Кыргызстана неоднократно сравнивали изображение на флаге с подсолнухом. Кыргызский лидер отметил: одобрение изменения флага депутатами станет свидетельством, что «отныне мы не будем зависимыми».