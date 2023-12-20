Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Баку с двухдневным визитом 19 декабря. В среду он посетил Аллею почетного захоронения и возложил венок к могиле общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Также турецкая делегация посетила Аллею шехидов, где установлен памятник турецким воинам. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз оставил запись в книге почетных гостей монумента.

«Ваша славная борьба стала примером для тысяч героев, которые сегодня стоят на страже Азербайджана, обеспечивают мир и процветание на его землях. Лозунг "Одна нация, два государства" и героическая жертва наших шехидов сделали турецко-азербайджанское братство нерушимым», — подчеркнул он.

19 декабря в Баку прошла «Встреча делового мира». В мероприятии, организованном платформой «Турция-Азербайджан: общее столетие», приняли участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Как писал TRT на русском, ранее в Баку состоялась встреча глав МИД Турции и Азербайджана Хакана Фидана и Джейхуна Байрамова. «Сегодня, когда мы говорим о всех сферах: политической, экономической, торговой, военной, оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестициях, других направлениях гуманитарной сферы, — мы не ошибемся, если отметим, что азербайджано-турецкие отношения находятся на историческом пике», — сказал Байрамов.

По его словам, Баку и Анкара имеют одинаковый взгляд в вопросе обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.