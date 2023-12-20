20 декабря 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджан испытал БПЛА, среди которых был TB2 Bayraktar
Армия Азербайджана провела тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов, в которых принял участие турецкий дрон TB2 Bayraktar. БПЛА поднялись в воздух и успешно выполнили различные задачи: обнаружение противника, передача разведывательной информации, уничтожение целей с высокой точностью. #trtнарусском #азербайджан #байрактар #безпилотник #бпла #армия #армияазербайджана #противник #военнаятехника #разведка #дрон #trtrussian
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