ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджан испытал БПЛА, среди которых был TB2 Bayraktar
Армия Азербайджана провела тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов, в которых принял участие турецкий дрон TB2 Bayraktar. БПЛА поднялись в воздух и успешно выполнили различные задачи: обнаружение противника, передача разведывательной информации, уничтожение целей с высокой точностью. #trtнарусском #азербайджан #байрактар #безпилотник #бпла #армия #армияазербайджана #противник #военнаятехника #разведка #дрон #trtrussian
юбьбьб / Others
20 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us