Парламент Франции принял спорный иммиграционный закон, из-за которого некоторые политики грозят уйти в отставку. Такое прошение уже подал глава французского Минздрава Орельен Руссо, сообщают СМИ.

Однако премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что президент страны Эммануэль Макрон пока заявление министра об отставке не получал.

Первоначально законопроект был призван показать, что президент Франции Эммануэль Макрон готов принять жесткие меры в отношении мигрантов, при этом оставляя страну открытой для иностранцев, которые могли бы восполнить недостаток рабочих.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее утверждал, что законопроект должен «защищать французов». Он заявил, что правительству пришлось принять жесткие меры в отношении мигрантов, чтобы остановить рост популярности партии «Национальное объединение».

Однако правительство выдвинуло более жесткий текст документа, который ограничивает доступ иностранцев к льготам социального обеспечения, ужесточает правила для иностранных студентов и осложняет жизнь детям, родившимся во Франции, но не имеющим гражданства.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что ее партия проголосует за законопроект, назвав его «идеологической победой».

Многие депутаты партии «Возрождение» Эммануэля Макрона проголосовали против законопроекта или воздержались, что выявило глубокие разногласия внутри политического объединения.