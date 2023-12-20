Федеральный административный суд Германии постановил, что вывешивание христианских распятий в госучреждениях Баварии не нарушает свободы мировоззрения.

С 2018 года в Баварии приняли закон, предписывающий вывешивать в госучреждениях такие религиозные символы, как христианские кресты. Федеральный суд в Лейпциге 19 декабря признал этот закон не нарушающим принцип государственной нейтральности и уточнил, что мера никого не дискриминирует.

Распятия, согласно баварскому закону, следует вывешивать в вестибюлях большинства госучреждений федеральной земли. Исключение сделано для вузов, театров, музеев и оперы — там вешать христианские кресты только рекомендовано.

Ранее антирелигиозный «‎‎Союз за свободу совести» (Bund für Geistesfreiheit) обратился с жалобой в суд, утверждая, что вывешивание распятий воспринимается как фаворитизм в отношении христианства и религии в целом.

«‎‎Указ баварских властей — это обыкновенное административное предписание без правовых последствий и потому не нарушает никаких прав истцов», — говорится в заключении суда.

Целый ряд деятелей культуры и ученых Германии выступили против решения властей Баварии вывешивать распятия. Глава Баварской академии изобразительных искусств Михаэль Крюгер заявил: «‎Мы ничего не имеем против распятий в любом виде, но они должны висеть там, где им предназначено, а именно — в церкви‎».

Еще в 2018 году, после принятия закона, мусульманские группы ФРГ обвинили баварское правительство в двойных стандартах — с 2017 года в Баварии запретили ношение хиджаба, в то же время власти земли предписывают вывешивать христианские распятия в госучреждениях.