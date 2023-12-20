ПОЛИТИКА
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Споры внутри кабинета Байдена задерживают голосование о прекращении огня
Голосование Совбеза по резолюции о прекращении огня в Газе было отложено во второй раз из-за противодействия Вашингтона. При этом Белый дом занял более произраильскую позицию, чем Госдепартамент
Споры внутри кабинета Байдена задерживают голосование о прекращении огня
фото АА / Photo: AA Archive
20 декабря 2023 г.

Совбез ООН во второй раз отложил голосование по резолюции о прекращении боевых действий в секторе Газа. Причиной тому стали разногласия в Белом доме и несогласие администрации Байдена одобрить резолюцию в ее текущем виде. В частности, возникли споры между Белым домом и Госдепартаментом.

Проект резолюции был подготовлен, однако на фоне негативных сигналов со стороны Вашингтона, его пришлось изменить и перенести заседание Совбеза. Это было сделано, чтобы избежать третьего вето со стороны США по нападению Израиля на Газу.

Вместо призыва к «срочному и устойчивому прекращению боевых действий» в измененном тексте резолюции говорится о «срочном прекращении боевых действий, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи, а также о срочных шагах к устойчивому прекращению боевых действий».

В ООН продолжают работу над текстом резолюции, по которой США могли бы, по крайней мере, воздержаться, а не голосовать против, как по двум предыдущим резолюциям.

В Вашингтоне хотят заключить новое соглашение, которое предполагает короткую гуманитарную паузу в военной кампании Израиля для обмена пленными.

«Мы все еще прорабатываем условия резолюции», — заявил координатор Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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