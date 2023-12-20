Палестинка обратилась к Нетаньяху

Палестинка Сюзан Зуруб обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: думает ли он, что убивая детей, чего-то добьется? Ее двое внуков погибли в результате авиаудара Изриаля по Рафаху. Трогательные кадры прощания с детьми журналисты сняли на видео в больнице Абу Юсуфа Аль-Наджара. #trtнарусском #палестинка #нетаньяху #израиль #блокада #газа #секторгаза #палестина #дети #палестинцы #палестинскиедети #прощание #семья #больница #trtrussian