ПОЛИТИКА
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Палестинка обратилась к Нетаньяху
Палестинка Сюзан Зуруб обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: думает ли он, что убивая детей, чего-то добьется? Ее двое внуков погибли в результате авиаудара Изриаля по Рафаху. Трогательные кадры прощания с детьми журналисты сняли на видео в больнице Абу Юсуфа Аль-Наджара. #trtнарусском #палестинка #нетаньяху #израиль #блокада #газа #секторгаза #палестина #дети #палестинцы #палестинскиедети #прощание #семья #больница #trtrussian
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20 декабря 2023 г.
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