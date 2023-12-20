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Эрдоган: кровопролитие в Газе — позор человечества
Нападения Израиля на сектор Газа не останутся без последствий, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. История будет судить тех, кто закрывал глаза на кровопролитие в секторе Газа и пытался его узаконить
Эрдоган: кровопролитие в Газе — позор человечества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
20 декабря 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии вручения «Больших президентских наград в области культуры и искусства» в Президентском комплексе. Глава государства вручил награды выдающимся турецким деятелям, включая учителей, музыкантов и художников.

Во время своего вступления президент Турции также затронул тему израильско-палестинского конфликта и назвал ситуацию в секторе Газа «позором для человечества».

«История осудит эту отвратительную картину, включая тех, кто к ней привел, кто дал на нее разрешение и пытался узаконить», — убежден Эрдоган.

По словам турецкого лидера, судебное разбирательство должно быть проведено немедленно: «Инициативы, которые мы запускаем, находят все более сильную поддержку в мире. Я надеюсь, что 2024 год станет годом, когда угнетатели получат заслуженное наказание, а раны угнетенных будут залечены».

Как писал TRT на русском, израильская армия планомерно уничтожает медицинскую инфраструктуру на севере сектора Газа, чтобы лишить местных жителей возможности получить помощь. Эти действия являются «казнью» около 800 тысяч человек, которые проживают на этих территориях, сообщает министерство здравоохранения Газы.

«Сотни тысяч раненых, беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями в северной части Газы остались без медицинского обслуживания», — говорится в заявлении ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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