Мусульманская школа в Лондоне столкнулась с исламофобскими угрозами на фоне конфликта в Газе

Начальная школа в Лондоне получила письмо с исламофобскими угрозами, а именно с призывом к убийству палестинцев, в том числе детей, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности мусульманской общины. #trtнарусском #London #Gaza #Islamophobia #лондон #мусульмане #ислам #исламофобия #конфликт #газа #израиль #палестина #школа #дети #мусульманскаяобщина #trtrussian