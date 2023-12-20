ПОЛИТИКА
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Мусульманская школа в Лондоне столкнулась с исламофобскими угрозами на фоне конфликта в Газе
Начальная школа в Лондоне получила письмо с исламофобскими угрозами, а именно с призывом к убийству палестинцев, в том числе детей, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности мусульманской общины. #trtнарусском #London #Gaza #Islamophobia #лондон #мусульмане #ислам #исламофобия #конфликт #газа #израиль #палестина #школа #дети #мусульманскаяобщина #trtrussian
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20 декабря 2023 г.
Истории
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