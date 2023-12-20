Половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода, 90% не получают регулярного питания. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП).

Согласно заявлению регионального директора ВПП по Ближнему Востоку и Северной Африке Коринн Фляйшер, 50% населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, а 90% жителей регулярно остаются без еды в течение целого дня.

За последние 70 дней в Газу поступило лишь 10% продовольствия, необходимого для 2,2 млн жителей анклава. Ситуация в северной части анклава считается катастрофической.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.