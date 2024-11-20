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Турция и Бразилия — вместе за Газу
Президент Турции подчеркнул важность своей встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая состоялась в Рио-де-Жанейро на полях саммит G20
Турция и Бразилия — вместе за Газу
20 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своей недавней встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, которая состоялась в Рио-де-Жанейро. Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию в Газе, реформы глобального управления и укрепление двусторонних отношений.

Как отметил турецкий лидер, их встреча носила дружественный и конструктивный характер, поскольку Турция и Бразилия уже давно поддерживают крепкие и доверительные отношения. Особенно важным является их схожее отношение к трагическим событиям в Газе и политике Израиля. «Мы с президентом Лулай разделяем аналогичную позицию по вопросу Израильских нарушений в Газе», — сказал президент Эрдоган, подчеркивая, что обе страны неравнодушны к гуманитарной катастрофе в регионе.

В ходе встречи президенты обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, несмотря на значительное географическое расстояние между странами. Турецкий президент отметил, что сотрудничество между двумя государствами в сферах политики, экономики и культуры активно расширяется. Основное внимание уделялось возможностям сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и технологиях, что создает взаимовыгодные условия для обеих сторон.

Кроме того, стороны обсудили важность реформирования глобального управления, в частности, вопрос включения этой темы в повестку G20. Также обсуждалась обеспокоенность по поводу неспособности ООН эффективно решать мировые кризисы и конфликты, включая агрессию Израиля в Газе. В этой связи, лидеры договорились продолжать сотрудничество на международной арене для усиления давления на Израиль с целью прекращения насилия.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стала инициатива Турции по введению оружейного эмбарго против Израиля в рамках ООН, что также было поднято в ходе встречи. Президент Эрдоган отметил, что такой шаг необходим для прекращения насилия и обеспечения мирного урегулирования ситуации в регионе.

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