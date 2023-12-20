Число туристов, приезжающих в Израиль, резко сократилось на фоне продолжающихся атак еврейского государства на территории сектора Газа. Об этом со ссылкой на данные израильского бюро статистики сообщает агентство Анадолу.

Другим фактором снижения туристической активности стали столкновения израильских сил с «Хезболлой» на ливанской границе и эскалация насилия на Западном Берегу.

В октябре туристическая активность в Израиле снизилась на 76% по сравнению с прошлым годом. Согласно ежемесячному отчету бюро статистики, в октябре еврейское государство посетили около 89 700 туристов.

При этом большинство этих поездок пришлись на первую неделю октября, до начала обострения в Газе. Для сравнения, октябре прошлого года Израиль посетили 370 000 туристов.

Согласно данным, опубликованным Министерством туризма, количество туристов, посетивших Израиль в ноябре прошлого года, составило около 370 000. При этом в ноябре этого года их было всего 38 000.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.