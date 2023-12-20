ПОЛИТИКА
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Сараево признали самым загрязненным городом в мире
По данным мониторинговой компании IQAir, Сараево можно считать самым загрязненным городом в мире. Индекс качества воздуха в столице Боснии и Герцеговины в эти дни достиг 270. А концентрация PM2.5 взвешенных твердых микрочастиц превысила рекомендации ВОЗ в 44 раза. По данным экспертов, всему виной –сжигание твердого топлива. Ранее власти Сараево обещали к 2035 году сделать город безуглеродным. #trtнарусском #сараево #загрязнение #босния #город #воздух #индекскачество #загрязнениевоздуха #боснияигерцеговина #топливо #trtrussian
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20 декабря 2023 г.
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