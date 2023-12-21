Израильские военные пытают раненых палестинцев в Газе

Израильские военные удерживали и избивали сотни раненых палестинцев, эвакуированных из разрушенной баптистской больницы. По данным различных СМИ и правозащитных организаций, палестинцы во время содержания под стражей подвергаются пыткам со стороны израильских солдат #trtнарусском #палестина #пытка #израиль #военные #израильскиевоенные #газа #секторгаза #больница #сми #солдаты #армияизраиля #палестинцы #trtrussian