Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал детям Газы 65 тыс. лир, которые он получил по суду от бывшего председателя Народно-республиканской партии (CHP) Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на адвокат Хусейна Айдына.

Эрдоган передал деньги Турецкому Красному Полумесяцу, чтобы потратить его на детей-сирот в секторе Газа.

26 января 2021 года в своем выступлении на заседании группы в Великом национальном собрании Турции Эрдоган через своего адвоката Хусейна Айдына подал иск против Кылычдароглу. Речь идет о возмещении морального вреда на том основании, что Кылычдароглу нарушил личные права Эрдогана.

Суд Анкары, рассматривавший дело, приговорил Кылычдароглу к 65 тыс. лир в качестве компенсации морального вреда. После этого вышестоящая судебная инстанция в Анкаре повторно рассмотрела дело и признала решение законным.

Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.