ПОЛИТИКА
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Палестинский мальчик из Газы рассказал, что его семье нечего есть
Палестинский мальчик Ахмед Мухаммад аль-Халиди рассказал, как его семья выживает на четверти буханки хлеба в день. По словам экспертов, масштабы продовольственного кризиса в секторе Газа растут на фоне продолжающихся израильских атак. Когда я спрашиваю маму, есть ли что-то поесть перед сном, она говорит: «Нет ничего поесть, просто спи». #trtнарусском #палестина #голод #мальсик #израиль #палестинскиймальчик #семья #газа #секторгаза #выживание #хлеб #голодвпалестине #армияизраиля #палестинцы #trtrussian
бьбьть / Others
21 декабря 2023 г.
Истории
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