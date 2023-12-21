Палестинский мальчик из Газы рассказал, что его семье нечего есть

Палестинский мальчик Ахмед Мухаммад аль-Халиди рассказал, как его семья выживает на четверти буханки хлеба в день. По словам экспертов, масштабы продовольственного кризиса в секторе Газа растут на фоне продолжающихся израильских атак. Когда я спрашиваю маму, есть ли что-то поесть перед сном, она говорит: «Нет ничего поесть, просто спи». #trtнарусском #палестина #голод #мальсик #израиль #палестинскиймальчик #семья #газа #секторгаза #выживание #хлеб #голодвпалестине #армияизраиля #палестинцы #trtrussian